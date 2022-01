Bulgaria: ex premier Borisov interrogato dalla polizia per foto con lingotti d'oro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex primo ministro bulgaro e leader del partito Cittadini per lo sviluppo europeo della Bulgaria (Gerb), Bojko Borisov, è stato convocato oggi per essere interrogato presso la direzione generale della polizia nazionale dopo la denuncia del movimento civile Boets. Lo ha riferito l'emittente televisiva bulgara "Nova", secondo cui Borisov sarebbe stato chiamato in merito alla immagini circolate in cui l'ex premier veniva ritratto in una camera da letto con lingotti d'oro. Dopo l'interrogatorio, Borisov ha evitato di commentare con i giornalisti: "Non ho mai avuto lingotti d'oro, né ho comprato lingotti d'oro". "Quest'uomo dovrebbe venire a dirmi chi è Mata Hari, che, come ha affermato, è entrato nella sua stanza e se ne è andato dopo avergli scattato una foto mentre metteva pile di euro e lingotti d'oro nel suo cassetto", ha detto il ministro dell'Interno Boyko Rashkov all'Assemblea nazionale. (Seb)