- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si è detta "felice di essere a Parigi per visitare la presidenza francese" del Consiglio dell'Ue. "Siamo a metà mandato, quindi il 2022 è un anno cruciale per la nostra agenda europea. So che l'Europa può contare sulla Francia per andare avanti", ha sottolineato su Twitter.(Beb)