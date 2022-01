Usa: Covid, 6 ex collaboratori invitano Biden a cambiare strategia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo gli esperti, la prima cosa che l'amministrazione dovrebbe fare è "un passo indietro per dotarsi di una visione più ampia, riconoscendo che il Covid-19 è qui per restare". La variante Omicron si sta diffondendo in maniera molto rapida, alimentando il timore che gli Stati Uniti possano restare intrappolati "in uno stato di perpetua emergenza". Per prepararsi meglio a inevitabili picchi nei contagi, gli scienziati suggeriscono all'amministrazione di "stabilire limiti e obiettivi specifici", soprattutto in termini di ospedalizzazioni e morti, che portino eventualmente a misure d'emergenze. "L'impressione - afferma in un'intervista Borio - è che stiamo costantemente rispondendo alla crisi di ieri, senza necessariamente pensare a che cosa occorra fare oggi per prepararci a quel che accadrà domani". Gli articoli propongono anche un accesso più capillare dei cittadini a test Covid a basso costo, osservando come il recente acquisto di 500 milioni di test rapidi non sia sufficiente. (Nys)