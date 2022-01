Milano: Progetto Arca, organizzata oggi una sala cinema per i senzatetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi pomeriggio la casa del volontariato di Progetto Arca in via Sammartini 106 a Milano si è trasformata in una vera e propria sala cinema, con schermo e poltrone, per la proiezione "in anteprima inclusiva" del film “L'ora del crepuscolo” (di Braden King), riservata a un pubblico di 30 senzatetto, ospiti dei centri di accoglienza della onlus, e volontari. Il film è stato proiettato in contemporanea anche a Roma Corviale e a Napoli Rione Sanità grazie a Invisible Carpet, società di distribuzione audiovisiva con la mission di portare al cinema gli invisibili. Il presidente di Progetto Arca Alberto Sinigallia commenta: "È stato un piacere collaborare ancora una volta con Invisible Carpet per questa iniziativa dedicata alle persone più fragili e sole. Sono convinto che la visione di un film crei sempre una magia tra chi ha la fortuna di ammirarne la bellezza; e in particolare in questo periodo di festività, il cinema per le persone senza dimora è un'occasione per entrare in relazione con gli altri e condividere un momento unico di unione e di festa".(Com)