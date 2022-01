Turismo: Federalberghi Roma, fermare ondata licenziamenti, bene richieste assessori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da marzo 2020 sono chiusi 350 dei circa 1.280 hotel romani, ma a fronte della recrudescenza dei contagi e della sospensione degli aiuti governativi a lavoratori e imprese decine di altri sono ormai sul punto di interrompere l’attività. "Roma è l’epicentro del cataclisma - sottolinea Roscioli -. Veniamo giornalmente contattati da nuove imprese che ci chiedono come effettuare le procedure di chiusura, per questo appoggiamo pienamente l’iniziativa dell’assessore Onorato e dell’assessora Pratelli nell’auspicio che le Istituzioni raccolgano subito il nostro grido di aiuto e fermino un’escalation negativa che sta ormai travolgendo il comparto portante dell’economia cittadina ed il suo estesissimo tessuto occupazionale", conclude la nota. (Com)