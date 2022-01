Colombia: diversi arresti durante protesta contro prezzo trasporto pubblico a Bogotà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse persone sono state arrestate in Colombia durante alcuni disordini avvenuti nella parte sud della capitale Bogotà, dove era in corso una protesta contro l’aumento delle tariffe del trasporto pubblico. Lo riporta l’emittente “Radio Caracol”, secondo cui centinaia di persone hanno cercato di bloccare alcune strade nel sobborgo di Los Molinos. L’azione ha portato a scontri tra agenti e manifestanti. L’organizzazione non governativa Assemblea nazionale del popolo 2021 ha diffuso sui social immagini per denunciare presunti attacchi della polizia ai manifestanti. “In questo momento la Squadra mobile antisommossa (Esmad) reprime una manifestazione della comunità di Los Molinos contro l’aumento del prezzo dei biglietti dell’autobus della TransMilenio”, ha scritto l’organizzazione denunciando “un uso sproporzionato della forza contro manifestanti pacifici” e puntando il dito contro la sindaca di Bogotà, Claudia Lopez. Gli agenti avrebbero anche schierato due carri armati e lanciato granate stordenti contro i dimostranti.(Vec)