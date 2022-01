Francia: Edf prolunga blocco di un reattore della centrale nucleare a Chooz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo energetico francese Edf ha deciso di prolungare fino al 20 aprile il blocco imposto al reattore della centrale nucleare di Chooz per dei problemi riscontrati nelle tubature del circuito di iniezione. A metà dicembre l'azienda pubblica aveva annunciato di aver bloccato i due reattori della centrale per verificare eventuali problemi sul circuito di raffreddamento per le emergenze dopo disagi simili riscontrati nella centrale di Civaux. "I controlli e le perizie realizzate sulle porzioni di tubature del circuito di iniezione di sicurezza del reattore numero 2 di Chooz hanno permesso di confermare che si tratta dello stesso tipo di problemi di quelli identificati a Civaux", ha detto un portavoce di Edf.(Frp)