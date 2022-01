Covid: in Lombardia 52.693 nuovi positivi e 46 decessi, in aumento i ricoveri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il quotidiano bollettino diramato da Regione Lombardia sulla diffusione del Covid-19, a fronte di 230.400 tamponi effettuati, sono 52.693 i nuovi positivi (22,9 per cento). In aumento i ricoverati in terapia intensiva (+3) che portano il totale a 229 e nei reparti ordinari (+99) dove oggi ci sono 2.519 pazienti. Rispetto a ieri si registrano 46 decessi in più, per un totale di 35.286 dall’inizio della pandemia. (Rem)