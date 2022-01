Turismo: Palombelli (Unindustria), a Roma settore a rischio, subito intervento governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il turismo romano è un "settore ad alto rischio: subito un intervento straordinario del Governo per il Comune di Roma e un progetto strategico di rilancio". Lo dichiara in una nota Fausto Palombelli presidente sezione turismo di Unindustria. "Concordiamo con la richiesta di un intervento straordinario per la ripartenza del turismo a Roma supportato dal Governo lanciata da Alessandro Onorato, assessore al turismo e ai grandi eventi di Roma Capitale - afferma Palombelli-. Quest'ultima severa ondata pandemica rischia di compromettere seriamente anche il traffico turistico della primavera, in un momento dove molte catene alberghiere di alto livello, stanno aprendo nuovi hotel. Oltre agli indispensabili supporti urgenti per tutte le strutture della filiera turistica, che stanno soffrendo ormai da troppo tempo, è altrettanto importante da parte del Comune indicare una politica strutturale di ricostruzione del settore". (segue) (Com)