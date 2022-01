Turismo: Palombelli (Unindustria), a Roma settore a rischio, subito intervento governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il presidente della sezione turismo di Unindustria Fausto Palombelli "bisogna stipulare un patto tra pubblico e privato, attraverso la costituzione di una struttura che coordini investimenti e progetti turistici per Roma. Il modello di Milano con la sua Dmo (Destination management organization) sta dimostrando come questa possa essere la via per un rilancio duraturo e per un nuovo posizionamento di Roma. In ultimo andrebbe potenziato il Convention Bureau di Roma e Lazio, per potere cogliere il futuro rilancio del settore delle fiere e dei convegni, che dopo anni di blocco avrà un importante rimbalzo, perciò sosteniamo con convinzione l'appello dell'Assessore Onorato auspicando che ci sia nel futuro prossimo un più stretto e solido rapporto tra pubblico e privato per un vero rilancio competitivo di un settore strategico della nostra economia", conclude Fausto Palombelli. (Com)