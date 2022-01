Spagna: Sanchez ringrazia ex presidente brasiliano Lula per sostegno su riforma del lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha ringraziato l'ex presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, per aver riconosciuto nei giorni scorsi in un messaggio su Twitter che la riforma del lavoro approvata dall'esecutivo di Madrid "garantirà i diritti di tutti" esortando i brasiliani a "seguire da vicino" il modello spagnolo. Nel ricondividere il post di Lula, Sanchez ha affermato che la riforma del lavoro "è un risultato collettivo per la Spagna, un impegno del governo" e un esempio che con il dialogo e gli accordi, possiamo costruire un paese più giusto e più unito".(Spm)