Cile: presidente Assemblea costituente giudica inappropriata visita capo dello Stato

- Una visita del presidente uscente del Cile Sebastian Pinera all’Assemblea costituente sarebbe “inappropriata” in un momento in cui lo Stato “non ha ancora riconosciuto del tutto le violazioni dei diritti umani” verificatesi durante le proteste sociali. Lo ha dichiarato la nuova presidente dell’Assemblea, Maria Elisa Quinteros, a poche ore dalla sua elezione. “Purtroppo non possiamo dimenticare che durante le proteste sociali ci sono state violazioni dei diritti umani che, al momento, non sono state ancora pienamente riconosciute”, ha osservato Quinteros, secondo la quale questo rende “molto complicata” l’eventuale visita di Pinera all’organismo incaricato di redigere la nuova Carta costituzionale cilena in sostituzione di quella attuale, risalente all’epoca della dittatura di Augusto Pinochet. “Non metterei a rischio quello che stiamo costruendo insieme polarizzando in questo mondo l’Assemblea costituente. Siamo nel bel mezzo di un processo di transizione, sicuramente ne dovremo parlare. Purtroppo non ha ancora avuto modo di avere un confronto”, ha spiegato la nuova presidente dell’organismo. (segue) (Abu)