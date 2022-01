Cile: presidente Assemblea costituente giudica inappropriata visita capo dello Stato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo otto votazioni e il forfait di due dei principali candidati, l'Assemblea costituente del Cile ha eletto nella serata di ieri Maria Elisa Quinteiros come nuovo presidente, al termine di una seduta durata oltre 20 ore. Indipendente, sostituirà la dirigente mapuche Elisa Loncon che lascia, come da accordi, dopo sei mesi di presidenza. "Faremo tutto ciò che è in nostro potere e anche di più per dare continuità a questo processo" pronti ad affrontare "lezioni, insegnamenti e battute d'arresto per offrire risposte sul nuovo accordo sociale", ha affermato subito dopo l'elezione. (segue) (Abu)