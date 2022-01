Cile: presidente Assemblea costituente giudica inappropriata visita capo dello Stato (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Costituente è per quasi un terzo composta da cittadini che hanno costruito la candidatura non attraverso un partito ma in rappresentanza di istanze e "sensibilità" locali. Dei 155 costituenti, ben 48 sono infatti i cosiddetti "indipendenti", un gruppo eterogeneo destinato a divenire determinante nella formazione dei futuri equilibri. Si tratta di un gruppo direttamente legato alle proteste e pronto a schierarsi per riforme sociali più estreme. Le due grandi coalizioni dell'opposizione di centro-sinistra – Apruebo Dignidad e Lista del Apruebo – hanno ottenuto invece 53 seggi, risultato molto inferiore ai due terzi dell'Aula che alcuni sondaggi della vigilia avevano ipotizzato, tetto necessario per l'approvazione delle singole norme da includere nella nuova Carta costituzionale. Male la coalizione che sostiene il governo conservatore del presidente Sebastian Pinera, Chile Vamos, che ha ottenuto solo 37 rappresentanti. (Abu)