Donbass: consigliere russo Kozak, Germania e Francia si impegnano su accordi di Minsk

- Il nuovo governo tedesco e le autorità francesi hanno confermato il loro impegno a garantire il rispetto degli accordi di Minsk, unica via percorribile per un accordo nell'Ucraina sud-orientale. Lo ha dichiarato il vice capo dell'amministrazione presidenziale russo, Dmitrij Kozak, al termine dei colloqui odierni con il consigliere per la politica estera del cancelliere tedesco, Jens Potner, ed il consigliere diplomatico del presidente francese, Emmanuel Bonn, a Mosca. "Abbiamo discusso una serie di passi pratici per attuare gli accordi di Minsk, concordato piani per ulteriori contatti, anche con la partecipazione della leadership ucraina, per porre fine al conflitto il prima possibile", ha aggiunto Kozak. I colloqui sono durati circa quattro ore e mezza e sono stati organizzati su iniziativa russa per discutere del conflitto nell'Ucraina orientale. (Rum)