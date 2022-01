Kazakhstan: segretario di Stato Usa Blinken a colloquio con ministro Esteri Tleuberdi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il ministro degli Esteri del Kazakhstan, Mukhtar Tleuberdi, a proposito dei gravi disordini in corso nel Paese centrasiatico. Lo si legge in una nota del dipartimento di Stato, secondo cui Blinken ha ribadito "il pieno sostegno degli Stati Uniti alle istituzioni costituzionali del Kazakhstan e alla libertà dei media", auspicando una risoluzione della crisi "pacifica e rispettosa dei diritti". Il segretario di Stato Usa ha anche ribadito come priorità quella di "promuovere la stabilità in Europa, anche attraverso il sostegno all'integrità territoriale e alla sovranità dell'Ucraina in risposta all'aggressione russa". (Nys)