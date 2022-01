Donbass: Londra, non c'è giustificazione per la posizione bellicosa della Russia verso l'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c'è alcuna giustificazione per la posizione bellicosa della Russia verso l'Ucraina e il Regno Unito non permetterà che si metta a repentaglio la democrazia. È quanto affermato dalla ministra degli Affari esteri britannica Liz Truss durante un aggiornamento sull'azione di contrasto alla Russia, oggi in parlamento. "Insieme ai nostri alleati costruiremo una Rete della Libertà per assicurare che la democrazia non solo sopravviva, ma prosperi" ha affermato Truss durante il suo intervento. La ministra ha sottolineato come 30 anni fa, il Regno Unito fu uno dei primi Paesi a riconoscere l'indipendenza dell'Ucraina e che l'impegno verso il paese è "incrollabile". Truss ha ricordato gli accordi presi dai paesi Nato durante il G7 tenutosi a Liverpool a dicembre, rinnovando la volontà di "difendere la democrazia e la libertà". "Qualsiasi incursione militare russa in Ucraina sarebbe un enorme errore strategico e avrebbe un costo elevato. Non accetteremo la campagna che la Russia sta conducendo per sovvertire i suoi vicini democratici" ha continuato Truss, definendo la retorica russa "infondata e promotrice di disinformazione", ha proseguito. "L'Ucraina è falsamente considerata una minaccia per giustificare la loro posizione aggressiva", ha continuato la ministra davanti ai parlamentari. La ministra ha anche sottolineato l'impegno del Regno Unito a lavorare con gli alleati su sanzioni e misure punitive in caso di offensiva russa che includono "misure ad alto impatto al settore finanziario russo", insieme all'impegno di fornire sostegno economico e militare all'Ucraina. Infine, la ministra ha esortato l'Europa a ridurre "la sua dipendenza dal gas russo", sottolineando l'opposizione del governo britannico al gasdotto Nord Stream 2.(Rel)