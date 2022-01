Spagna: ministra Difesa, vertice Nato di Madrid è grande opportunità per il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo vertice della Nato che si svolgerà a Madrid il 29 e 30 giugno di quest'anno è una "grande opportunità" per la Spagna in termini di "geostrategia" e "leadership" a cui aspirare. Lo ha affermato la ministra della Difesa, Margarita Robles, nel corso del suo intervento alla Pasqua militare, evidenziando come il vertice di Madrid arriva in un momento in cui la Nato sta prendendo "decisioni enormi e di vasta portata" sulla sua direzione nei prossimi anni. La ministra ha espresso la sua gratitudine per il lavoro svolto dai militari nelle molteplici missioni realizzate nel 2021 con "dedizione, preparazione e pianificazione". Robles ha menzionato, in particolare, le missioni che le Forze armate hanno realizzato contro la pandemia del coronavirus, l'intervento in seguito all'eruzione vulcanica dell'isola di La Palma e l'evacuazione di circa 2 mila collaboratori afghani nell'agosto scorso. "Non dimenticheremo mai le immagini di migliaia di persone che si affollavano all'aeroporto di Kabul, i nostri soldati che aiutavano le loro famiglie tra gli spari". Come il re Felipe VI, anche la ministra della Difesa ha reso omaggio alle vittime militari dell'ex organizzazione terroristica indipendentista basca Eta nel decennale della fine della lotte armata. "Avremo sempre un impagabile debito di gratitudine verso di loro", ha detto. (Spm)