Kazakhstan: Borrell, grande preoccupazione, garantire sicurezza dei civili

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha espresso su Twitter "grande preoccupazione per gli sviluppi in Kazakhstan" e ha ribadito che "i diritti e la sicurezza dei civili devono essere garantiti". Inoltre, "l'assistenza militare esterna riporta alla mente situazioni da evitare", ha aggiunto Borrell. "L'Ue è pronta a fornire supporto per affrontare questa crisi", ha sottolineato. (Beb)