Kazakhstan: ministero Interno, chiunque si rifiuta di deporre le armi sarà eliminato (3)

- Le proteste in Kazakhstan entrano oggi nel loro quinto giorno. Ieri sera l'Organizzazione del trattato di sicurezza collettivo (Csto) - guidata dalla Russia e composta anche da Armenia, Bielorussia, Kazakhstan e Tagikistan - ha stabilito di inviare un contingente di militari per riportare la pace nel Paese centrasiatico, in risposta a un appello del presidente Kassym-Jomart Tokayev. Quest'ultimo ha anche imposto lo stato d'emergenza su tutto il territorio nazionale fino al prossimo 19 gennaio. Il provvedimento "introduce una serie di restrizioni temporanee alla circolazione dei cittadini e alle attività delle persone fisiche e giuridiche nell'interesse della sicurezza pubblica". La decisione segue i tentativi di dialogo già avviati dal governo nei giorni scorsi, con l'istituzione di una commissione ad hoc e la proposta di riduzione del prezzo unitario del Gpl. Nel tentativo di placare le proteste, inoltre, il presidente Tokayev ha accettato le dimissioni del governo guidato da Askar Mamin e ha rimosso il proprio predecessore, Nursultan Nazarbayev, dal ruolo di presidente del Consiglio di sicurezza nazionale. Non è passato inosservato ai media internazionali, infatti, come in questi giorni l'ira dei manifestanti sia stata indirizzata anche contro l'ex capo dello Stato, che pure dopo le dimissioni a sorpresa nel 2019 è rimasto una figura dominante della vita politica del Kazakhstan. Ieri a Taldykorgan, nei pressi di Almaty, i dimostranti hanno demolito un monumento dedicato proprio a Nazarbayev. (segue) (Res)