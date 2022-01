Calcio: Premier League, Guardiola e Aubameyang positivi al Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pep Guardiola, allenatore del club di prima divisione britannico, Manchester City, è positivo al Covid-19 e salterà la trasferta di domani della squadra della Fa Cup contro lo Swindon. Lo ha reso noto con un comunicato la stessa società di Manchester che conta a oggi un totale di 14 dipendenti e 7 giocatori della prima squadra isolati a causa di positività al Covid-19. Anche il calciatore dell'Arsenale Pierre-Emerick Aubameyang è risultato positivo al Covid-19 all'arrivo in Camerun in vista della prossima Coppa d'Africa. Aubameyang, allontanato dall'Arsenal il 6 dicembre per "motivi disciplinari", ha incontrato il suo compagno di squadra del Gabon Mario Lemina a Dubai all'inizio di questa settimana prima viaggiare verso il Camerun. Lemina è poi risultato anch'egli positivo al coronavirus. (Rel)