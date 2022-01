Kazakhstan: fonti locali, diversi feriti in seguito a sparatoria nel centro di Almaty

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse persone sono rimaste ferite in seguito a sparatorie avvenute ad Almaty in piazza della Repubblica, nel centro cittadino, secondo quanto riportato dal corrispondente dell'agenzia di stampa "Sputnik Kazakhstan". Gli spari e le esplosioni si avvertono in tutto il centro di Almaty, mentre secondo altre fonti è stato annunciato dagli altoparlanti che si sarebbe aperto il fuoco su quanti rimarranno per strada. Questa mattina è stato riferito che tra i 250 e i 300 manifestanti si trovavano in piazza della Repubblica quando è iniziato un conflitto a fuoco con le forze di sicurezza speciali kazakhe. (segue) (Res)