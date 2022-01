Usa: Biden ricorda il 6 gennaio 2021, "la verità non va insabbiata"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assalto al Campidoglio di Washington del 6 gennaio 2021 da parte dei sostenitori dell'allora presidente Donald Trump fu una vera e propria "insurrezione armata": la democrazia degli Stati Uniti ha oggi il compito di impedire che accada di nuovo, ma per "voltare pagina" deve evitare che la verità venga "insabbiata". Lo ha dichiarato il presidente Usa Joe Biden in un discorso alla nazione tenuto a una anno di distanza da quella giornata che costò la vita a cinque persone. "Per la prima volta nella nostra storia, un presidente non solo ha perso un'elezione, ma ha anche cercato di impedire il pacifico trasferimento dei poteri. Una folla violenta ha fatto irruzione nel Campidoglio. Ma ha fallito. Ha fallito. In questa giornata di commemorazione, dobbiamo assicurarci che un tale attacco non accada mai, mai più", ha affermato il capo della Casa Bianca. "La nostra democrazia ha tenuto. Noi, il popolo, abbiamo prevalso". (segue) (Nys)