Usa: Biden ricorda il 6 gennaio 2021, "la verità non va insabbiata" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Biden, tuttavia, è solo ricostruendo pienamente la verità su quella giornata che gli Stati Uniti saranno in grado di voltare pagina. Il presidente ha fatto riferimento alle parole pronunciate da un rappresentante repubblicano, Andrew Clyde, che ha definito la rivolta "una normale visita turistica". "Non era un gruppo di turisti. Si è trattato di un'insurrezione armata. Era gente che voleva negare la volontà del popolo", ha chiarito il capo della Casa Bianca. "Non dobbiamo restare intrappolati nel passato - ha aggiunto Biden - dobbiamo assicurarci che il passato non venga insabbiato. Questo è il solo modo per venirne fuori: le grandi nazioni non seppelliscono la verità, la affrontano". (segue) (Nys)