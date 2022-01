Usa: Biden ricorda il 6 gennaio 2021, "la verità non va insabbiata" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parole di Biden sono state precedute da quelle della sua vice, Kamala Harris, secondo cui il 6 gennaio 2021 ha mostrato agli Stati Uniti che cosa accadrebbe se la democrazia venisse smantellata. "Abbiamo visto tutti che cosa sarebbe il nostro Paese se le forze che cercano di smantellare la nostra democrazia riuscissero nell'intento: l'illegalità, la violenza, il caos". "Quello che è in gioco, allora come oggi, è il diritto di decidere il nostro futuro, così come stabilito dalla Costituzione. Non possiamo lasciare che il nostro futuro sia deciso da chi cerca di silenziare le nostre voci, di invertire i nostri voti, di diffondere bugie e disinformazione". (Nys)