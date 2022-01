Turismo: Baglio (Pd Roma), è crisi, intervenga il governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Condividiamo in pieno l’esigenza di un Consiglio straordinario, alla presenza dei ministri Garavaglia e Orlando, sull’emergenza turismo, un tema cruciale per il futuro della nostra città". Lo afferma in una nota Valeria Baglio, capogruppo del Partito democratico in Campidoglio. "C’è bisogno dell’impegno e della collaborazione di tutti, maggioranza e opposizione, per uscire dall’impasse che sta impedendo al tessuto economico romano di riprendersi da una crisi così profonda, che sta mettendo in ginocchio alberghi, tour operator, guide turistiche e molti altri servizi - prosegue Baglio -. L’impegno del Comune e l’intervento straordinario del Governo possono restituire a Roma l’immagine che merita, quella di una Capitale d’arte, cultura e storia unica al mondo”, conclude la capogruppo. (Com)