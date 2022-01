Serbia: familiari e sostenitori di Djokovic riuniti davanti al Parlamento per chiederne "liberazione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni familiari e tifosi del tennista serbo, Novak Djokovic, si sono riuniti a Belgrado davanti la sede dell'Assemblea nazionale serba, in segno di protesta contro la decisione delle autorità australiane di bloccare lo sportivo all'ingresso del Paese. Lo riferisce sul suo portale web il quotidiano serbo "Vecernje novosti" pubblicando alcune immagini dell'assembramento, da cui si vede I manifestanti hanno voluto così raccogliere l'invito del padre del tennista, Novak Djokovic, ad un sit in a sostegno dello sportivo. La madre di Djokovic ha dichiarato che il figlio sarebbe "detenuto come un prigioniero" in un condizioni "terribili" in una presunta stanza di albergo dove, a suo dire, ci sarebbero anche degli scarafaggi. (segue) (Seb)