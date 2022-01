Turismo: Battaglia-Angelucci (Pd Roma), preoccupano stime licenziamenti, subito commissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le stime dell'ente bilaterale Turismo allarmano con stime che contano fino a 8 mila licenziamenti nel settore solo a Roma: la richiesta di un tavolo al Governo per una nuova cassa Covid straordinaria per i lavoratori e le lavoratrici del turismo nelle città d'arte è una richiesta legittima e ragionevole, usando il fondo di 700 milioni di euro appositamente dedicato e stanziato in Legge di Bilancio". Così in una nota Erica Battaglia e Mariano Angelucci, consiglieri Pd, e rispettivamente presidente della commissione cultura e lavoro e presidente della commissione turismo di Roma Capitale. "Unitamente all'appello lanciato dall'assessore al Turismo, Alessandro Onorato, di un Consiglio comunale dedicato alla presenza dei Ministri competenti e alla proposta dell'assessora alla Scuola e al Lavoro, Claudia Pratelli, di una cassa straordinaria dedicata, ribadiamo con urgenza la necessità di sensibilizzare l'intero Consiglio comunale - aggiungono i consiglieri Pd -. Nelle prossime ore si convocherà d'urgenza una Commissione congiunta Lavoro - Turismo per condividere dati, preoccupazioni e proposte per lenire quanto più possibile il dramma della disoccupazione e del ridotto sviluppo del settore. Roma si mostri città solidale. Di presa in carico, ma anche di proposta per il futuro", conclude la nota. (Com)