Medio Oriente: Ong israeliana, approvata costruzione 3.500 alloggi per coloni a Gerusalemme Est

- La commissione locale per la costruzione e pianificazione di Gerusalemme ha approvato la costruzione di 3.557 nuove unità abitative destinate ai coloni israeliani a Gerusalemme Est. Lo ha reso noto la l’organizzazione non governativa israeliana “Peace now”, secondo la quale 1.465 alloggi saranno costruiti tra Har Homa e Givat Hamatos, mentre altre 2.092 unità abitative saranno realizzate sul Monte Scopus lungo la Linea Verde, il confine precedente alla Guerra dei sei giorni del 1967. Il piano edilizio sarà successivamente esaminato dalla commissione distrettuale per l’approvazione.(Res)