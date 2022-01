Kazakhstan: prime unità forze di pace russe della Csto giunte nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prime unità dell'esercito russo delle forze di pace dell'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto) sono arrivate in Kazakhstan. Lo comunica il ministero della Difesa russo, precisando che sono state inviate nel Paese divisioni della 45ma brigata e le formazioni Ivanovo e Ulyanovsk delle forze speciali aviotrasportate. Le forze di pace collettive della Csto sono state inviate in Kazakhstan per un periodo limitato ed oltre all'esercito russo includono raggruppamenti militari delle forze armate di altri quattro Paesi, ovvero Bielorussia, Armenia, Kirghizistan e Tagikistan. L'obiettivo è riportare la pace nel Paese centrasiatico, in risposta a un appello del presidente Kassym-Jomart Tokayev, che vive il quinto giorno di violenti proteste. (Rum)