Trasporti: Fit-Cisl, servono misure efficaci per contrastare aggressioni a personale (2)

- Il segretario di Fit-Cisl aggiunge: "A fronte dell'impegno dei rappresentanti del Mims a proseguire il confronto con la partecipazione di tutti gli stakeholder, invieremo un documento di proposta affinché lo stesso ministero possa attivare in tempi rapidi l'incontro con tutte le parti interessate. Abbiamo infine sottolineato che sul tema ci deve essere continuità di confronto e, soprattutto, di azione". "Nelle more del confronto, preso atto della mancanza di sensibilità da parte di diverse aziende verificheremo con i nostri uffici legali la possibilità di agire nei confronti delle predette aziende per inosservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Invitiamo pertanto - conclude Pellecchia - tutte le lavoratrici e i lavoratori che subiscono un'aggressione a segnalarlo alla Fit-Cisl attraverso i rappresentanti sindacali di impianto o direttamente alle segreterie regionali Fit-Cisl". (Com)