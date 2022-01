Energia: Fratoianni, Salvini insiste con le panzane sul nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Salvini poveretto pur di non parlare dei disastri che combina la Lega al governo - dall'intralciare tutte le misure utili contro il virus al menefreghismo sulle tante crisi occupazionali nel Paese - insiste con le sue panzane per il ritorno al nucleare". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, che aggiunge: "Piuttosto, dopo parole di Letta, il governo impedisca al ministro Cingolani di fare altri danni al Paese". "Un'Energia rischiosa, dannosa, non utile (se non a qualche lobbista interessato), aggiunge. "Piuttosto dopo il pronunciamento del segretario del Pd, il governo si dovrebbe dare una mossa - conclude Fratoianni - impedendo a Cingolani di fare ulteriori danni all'Italia". (Com)