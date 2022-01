Regno Unito: Johnson attacca i contrari al vaccino, motivazioni completamente sbagliate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Boris Johnson ha attaccato chi si oppone ai vaccini anti-Covid, definendo le loro motivazioni "completamente sbagliate". Come riporta l'emittente "Sky News", parlando durante una visita a un centro di vaccinazione a Northampton, il primo ministro ha sottolineato di voler mantenere un "approccio volontario" ai vaccini, ricordando come altri Paesi in Europa stiano invece introducendo l'obbligo vaccinale. Johnson ha tuttavia definito una "tragedia" il fatto che il Servizio sanitario nazionale si stia trovando attualmente sotto forte pressione a causa dell'aumento dei contagi, aggiungendo che fino al 40 per cento di chi è ricoverato in ospedale per Covid non è vaccinato. "Si dicono grandi sciocchezze sui vaccini. Penso che sia il momento che io, il governo, punisca chi mette in circolo queste voci sbagliate" ha sottolineato Johnson. "Quando sei in terapia intensiva e non sei stato vaccinato, purtroppo è troppo tardi per farsi vaccinare, quindi fallo ora", ha proseguito Johnson rivolgendosi alla popolazione. Si stima che 4,5 milioni di persone maggiori di 18 anni devono ancora ricevere la prima dose nel Regno Unito, mentre più di sei milioni di persone non hanno ancora completato il ciclo vaccinale e quasi nove milioni di persone idonee devono ancora sottoporsi alla dose di richiamo. (Rel)