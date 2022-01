Roma: spari in strada colpiscono auto in sosta a San Paolo, nessun ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi ieri pomeriggio in via delle Vigne, nel quartiere San Paolo a Roma. Secondo quanto si apprende, una persona a bordo di uno scooter, con il volto coperto dal casco, ha sparato per strada quattro colpi di arma da fuoco che hanno danneggiato una macchina parcheggiata. Non si esclude che l'intento fosse quello di spaventare un pregiudicato di zona, che abita nelle vicinanze. Nessuna persona è rimasta ferita. Sull'accaduto indagano gli agenti del commissariato San Paolo e della squadra mobile di Roma. (Rer)