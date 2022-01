Francia: ministro Salute, il 5 per cento ricoverati Covid ha green pass falso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 5 per cento dei pazienti ricoverati per coronavirus in Francia sono in possesso di una falso green pass e non sono vaccinati. Lo ha detto il ministro della Salute Olivier Veran, intervenendo all'Assemblea nazionale durante i dibattiti sul progetto di legge che introdurrà il pass vaccinale, approvato in prima lettura. "Il falso green pass uccide, questa è la realtà", ha detto Veran, affermando che secondo il governo le misure contenute nel testo sono "equilibrate". In Francia le pene per il possesso di un falso certificato sanitario prevedono cinque anni di prigione e una multa di 75 mila euro. Presentare pass di terze persone o passarli ad altri sarà punito con mille euro di multa, contro i 135 euro attuali.(Frp)