Quirinale: Serracchiani-Malpezzi (Pd) a Fico e Casellati, garantire voto in sicurezza (2)

- Serracchiani e Malpezzi chiariscono di non intendere indicare "uno strumento rispetto ad un altro" per garantire il voto in sicurezza "ma principalmente ribadire l'importanza di questo fine, seguendo le modalità che la Costituzione ci offre, di fronte ai problemi oggettivi che esistono". Nella lettera inoltre viene sottolineata la necessità di concludere sollecitamente la procedura di convalida in Senato dell'elezione del rappresentante degli italiani all'estero per l'America latina, in luogo di quello già decaduto per irregolarità, riguardo alla integralità del plenum del collegio elettorale. (Rin)