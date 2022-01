Epifania: solidarietà e natura negli ospedali pediatrici con i carabinieri forestali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche quest’anno i carabinieri forestali saranno in prima linea nell’organizzazione della “Befana della biodiversità”, una giornata speciale di educazione ambientale e solidarietà. I carabinieri saranno presenti in circa 50 tra reparti pediatrici di strutture ospedaliere e case famiglia in tutta Italia portando con loro un simbolo di natura e speranza rivolto ai circa 850 bambini ospitati e al personale sanitario e di assistenza impegnato durante l’Epifania. Saranno consegnati gadgets come quaderni, zainetti in tela o carte da gioco per contribuire ad alleviare il dolore dei piccoli degenti e verranno condivise immagini e sensazioni riguardanti la conoscenza della biodiversità, per consentire un “contatto” virtuale con la natura. (segue) (Rer)