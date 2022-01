Epifania: solidarietà e natura negli ospedali pediatrici con i carabinieri forestali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le immagini sono state girate all’interno delle 150 Riserve naturali dello Stato e foreste demaniali gestite dal raggruppamento carabinieri biodiversità: habitat eccezionali dove sopravvivono specie animali e vegetali di rara bellezza. A Roma i carabinieri si recheranno all’ospedale Grassi di Ostia e al policlinico Umberto I, dove oramai da diversi anni la manifestazione viene promossa con successo, anche grazie al supporto del personale ospedaliero che ha sempre sostenuto l’iniziativa con grande entusiasmo. Nonostante le difficoltà legate al periodo, quest’anno i presenti dei Carabinieri della Biodiversità giungeranno in molte più strutture di cura e di accoglienza, per testimoniare vicinanza a tutti i bambini ospitati o ricoverati, ai medici e infermieri o assistenti che sono stati i veri protagonisti di questa emergenza pandemica. Una Epifania all'insegna dell’amore per l’ambiente e della solidarietà. (Rer)