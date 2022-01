Kosovo: da Moldova 40 militari per missione Kfor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Sono 40 i militari dell'Esercito nazionale della Moldova che saranno schierati in Kosovo per partecipare alla missione di mantenimento della pace della Kfor sotto gli auspici della Nato. Questo è il 16mo contingente di militari moldavi a partecipare ad una missione nelle operazioni internazionali di mantenimento della pace nei Balcani occidentali. Alla cerimonia di distacco dei 40 militari per un periodo di sei mesi hanno partecipato funzionari di Chisinau, l'ambasciatore italiano presso la Moldova, Lorenzo Tomassoni, rappresentanti dell'ufficio Nato a Chisinau e il ministro della Difesa, Anatolie Nosatii. "Dispiegando il 16mo contingente in questa missione possiamo dire di essere riusciti nei teatri di operazioni internazionali. Così, siamo diventati partner affidabili per gli altri Stati partecipanti e contribuiamo attraverso la presenza dei nostri militari alla sicurezza internazionale", ha detto il ministro moldavo. Nella missione Kfor in Kosovo, i militari partecipano insieme a quelli italiani, essendo schierati nella base multinazionale "Camp Vilaggio Italia" nei pressi della cittadina di Pech. (Rob)