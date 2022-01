Ucraina: Borrell, buon incontro con Shmyhal su minacce esterne e resilienza interna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha avuto "un buon incontro con il primo ministro, Denys Shmyhal". Con il premier ucraino Borrell ha "discusso su come affrontare congiuntamente le minacce esterne dell'Ucraina e su come rafforzare ulteriormente la resilienza interna continuando l'agenda di riforma globale". Borrell ha ricordato che "l'Ucraina può essere certa del sostegno continuo dell'Ue". (Beb)