Russia-Turchia: Lavrov e Cavusoglu sostengono sforzi autorità Kazakhstan per ristabilire l'ordine

- Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov e l'omologo turco Mevlut Cavusoglu hanno sostenuto gli sforzi delle autorità di Nur-Sultan volti a ripristinare l'ordine costituzionale in Kazakhstan nel corso di un colloquio telefonico. Lo riferisce il ministero degli Esteri russo, aggiungendo che Mosca ha informato Ankara delle misure adottate in risposta all'appello del presidente kazako all'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto) sull'assistenza alle autorità kazake di fronte ai tentativi "di ispirazione esterna di minare la sicurezza e l'integrità territoriale dello Stato". Poco prima il ministero degli Esteri turco aveva dichiarato che, durante il colloquio, Lavrov e Cavusoglu hanno discusso di relazioni bilaterali, del Consiglio Russia-Nato in programma il 12 gennaio a Bruxelles, dei disordini in Kazakhstan e della situazione in Bosnia-Erzegovina e nel Caucaso. (Rum)