Paesi Bassi: leader D66 Kaag minacciata a casa da uomo che brandiva torcia accesa

- Un uomo è stato arrestato ieri ad Amsterdam per avere minacciato la leader del partito olandese Democratici 66 (D66) e ministra della Finanze designata, Sigrid Kaag. L'uomo, 29 anni e residente nella capitale, aveva suonato il campanello dell'abitazione gridando "slogan cospirazionisti" e brandendo una torcia di fuoco in mano. Il tutto trasmesso in in diretta sui suoi canali social. Lo stesso uomo sarebbe stato arrestato il mese scorso per una azione simile perpretata presso la casa del vicepremier Hugo de Jonge, secondo quanto riferisce il portale di informazione olandese "Nos". Il 29enne, noto alle forze dell'ordine per le comparirà domani davanti ad un giudice per rispondere delle accuse di aggressione. Secondo la polizia, ha gridato messaggi intimidatori e insultato Kaag e i suoi familiari. Kaag ha definito gli eventi a casa sua "assurdi e terrificanti". In un post su Twitter Kaag ha scritto che "la mia famiglia ha vissuto questa azione come molto intimidatoria". L'esponente politico ha sottolineato che la minaccia sistematica ai politici mina lo stato di diritto e la democrazia. "Non possiamo lasciare passare in silenzio", ha concluso. (Res)