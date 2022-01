Kirghizistan: a Bishkek proteste contro l'invio di truppe in Kazakhstan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di manifestanti si è raccolto oggi davanti al parlamento del Kirghizistan a Bishkek per protestare contro la decisione del governo di inviare truppe in Kazakhstan nell'ambito di un contingente di peacekeeping dell'Organizzazione del trattato di sicurezza collettivo (Csto). Lo riporta l'agenzia di stampa "Akipress", secondo cui i dimostranti, poche decine di persone, hanno anche chiesto il ritiro del Kirghizistan dall'organizzazione regionale e hanno parlato con i deputati convocati per l'approvazione della missione. Tra i manifestanti figurano gli attivisti Klara Sooronkulova, Daniyar Amanaliev, Nurbek Toktakunov e Urmat Nasykulov. (Res)