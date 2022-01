Ucraina: tribunale di Kiev dispone sequestro di tutti i beni ex presidente Poroshenko

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale distrettuale Pechersky di Kiev ha disposto il sequestro di tutti i beni dell'ex presidente ucraino Petro Poroshenko, accusato di tradimento in un caso giudiziario. Lo ha riferito il legale dell'ex capo di Stato, Igor Golovan. Questa mattina Poroshenko ha annunciato sul proprio canale Telegram che tornerà a Kiev il 17 gennaio, per comparire in tribunale e tenere un incontro con il procuratore generale. Poroshenko è accusato di tradimento e favoreggiamento del terrorismo in un caso di forniture illegali di carbone dal Donbass, e di abuso di potere per la nomina di Serhiy Semochko a vice capo del Servizio di intelligence straniero ucraino. "Non torno per difendermi dal presidente ucraino Zelensky, ma per proteggere l'Ucraina da una leadership incompetente e da aggressioni esterne", ha affermato Poroshenko, puntando il dito contro i tentativi dei "cleptocrati verdi" di costruire un regime autoritario e sopprimere l'opposizione, come successo in Bielorussia, Russia e Kazakhstan. (Res)