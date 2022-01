Kazakhstan: Farnesina, Italia segue con grande preoccupazione eventi, appello per fine delle violenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia segue con grande preoccupazione i gravi eventi che stanno avendo luogo in Kazakhstan, "Paese al quale è legata da rapporti di amicizia e da un solido partenariato economico, rivolgendo un forte appello affinché si metta immediatamente fine alle violenze, che hanno provocato vittime tra i manifestanti e agenti delle forze dell'ordine". Lo riferisce in una nota la Farnesina. "L’Italia chiede che non si ricorra all’uso della forza e si avvii un percorso nazionale di allentamento delle tensioni in un quadro di piena sovranità in linea con gli standard di rispetto dei diritti e di pluralismo fissati dalle Organizzazioni internazionali di cui il Kazakhstan è membro", scrive ancora la Farnesina.(Res)