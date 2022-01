Russia-Kazakhstan: Aeroflot cancella voli per il Paese il 6 e 7 gennaio, vendita biglietti sospesa 2 settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea di bandiera russa Aeroflot ha sospeso tutti i voli da e per il Kazakhstan il 6 e 7 gennaio, in quanto l'esecuzione dei collegamenti aerei verso il Paese risulta temporaneamente impossibile. Lo comunica la stessa Aeroflot in una nota, aggiungendo che la vendita dei biglietti per i voli verso il Kazakhstan viene sospesa nelle prossime due settimane e che ai passeggeri dei voli cancellati sarà offerto il rimborso del biglietto. Intanto l'aeroporto kazako di Almaty, che ieri sera aveva interrotto il regolare lavoro insieme all'aeroporto di Aktau, capoluogo della regione di Mangystau, sospende la propria attività anche oggi. (Rum)