Germania: inflazione a dicembre sale al 5,3 per cento

- Il tasso di inflazione in Germania è salito a dicembre al 5,3 percento. E' quanto emerge dai dati pubblicati ieri dall'Ufficio federale di statistica sulla base di una stima preliminare. A novembre i prezzi erano aumentati del 5,2 per cento, livello mai raggiunto dai tempi della la riunificazione nel 1992. Il tasso di inflazione medio annuo dovrebbe essere del 3,1 percento nel 2021 mentre nel 2020, i prezzi sono aumentati solo dello 0,5 percento rispetto all'anno precedente, nel 2019 il tasso annuo era dell'1,4 percento. Anche l'inflazione è aumentata notevolmente di recente nell'area dell'euro. A novembre era del 4,9 per cento, il livello più alto dall'inizio dell'unione monetaria. A dicembre, la Bundesbank ha alzato significativamente le sue previsioni per l'inflazione Germania. Secondo il metodo europeo di calcolo dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo (Iapc), si prevede per quest'anno un tasso di inflazione del 3,6 per cento, dopo aver ipotizzato in precedenza l'1,8 per cento. Anche la Banca centrale europea (Bce) ha aumentato significativamente le sue previsioni. Tuttavia, la Bce continua ad attribuire l'aumento principalmente agli effetti speciali della pandemia, in particolare ai colli di bottiglia nelle consegne, agli effetti di recupero dei consumi e all'inversione della riduzione dell'Iva dello scorso anno in Germania. (Geb)