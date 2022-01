Covid: governo britannico, prove a favore uso mascherine Covid nelle scuole non decisive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico ha affermato che le prove a favore dell'utilizzo delle mascherine per ridurre la diffusione del Covid-19 non sono "decisive". Come riporta l'emittente "Bbc", l'incertezza è stata condivisa dopo una revisione effettuata dai ministri per ufficializzare l'obbligo di mascherina nelle aule scolastiche. Gli studi condotti già in autunno non avevano fornito prova di un impatto statisticamente significativo sulla riduzione dei contagi da variante Omicron e la revisione effettuata ultimamente ha dato risultati "misti". Lo studio è stato pubblicato dopo l'annuncio fatto lunedì, del ritorno a scuola per i ragazzi, nonostante il numero ancora alto dei contagi nel paese. L'analisi ha coinvolto 123 scuole in Inghilterra che hanno introdotto l'utilizzo di mascherine, confrontate con altre che invece non l'hanno fatto, durante l'ondata della variante Delta. Negli istituti in cui sono state usate nel 2021, c'è stata una riduzione delle assenze legate al Covid dal 5,3 per cento delle prime settimane al 3 per cento. Nelle scuole che non hanno usato precauzioni invece, le assenze sono scese dal 5,3 per cento al 3,6 per cento. Tuttavia, il governo ha affermato che i dati non erano ancora sufficienti per determinare l'efficacia delle mascherine anche perché si tiene in conto che la riduzione osservata potrebbe essere dovuta a fattori casuali. (Rel)