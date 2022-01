Covid: Foschi-Ricci (Pd), aggressioni a sanitari atto vergognoso, controlli rafforzati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci arrivano continue segnalazioni dagli hub vaccinali di aggressioni verbali nei confronti dei nostri operatori sanitari che stanno lavorando per la collettività. È un atto vergognoso di cittadini ingrati". Lo dichiarano in una nota il segretario Pd Lazio, Enzo Foschi e il coordinatore circoli Sanità Pd Lazio, Marco Ricci, a seguito delle ultime aggressioni ai danni degli operatori del Sistema sanitario regionale del Lazio. “Esprimiamo, insieme a tutti i Segretari dei Circoli Pd delle strutture sanitarie, - proseguono Foschi e Ricci - vicinanza e solidarietà agli operatori che ultimamente vengono troppo spesso insultati verbalmente da persone che si presentano per la prima dose, dicendo che sono obbligati e sfogano il loro malessere su chi lavora ogni giorno senza conoscere festività con turni fino a mezzanotte al fine di accelerare le vaccinazioni unica via per uscire da questa pandemia. Questi cittadini - concludono Foschi e Ricci - dovrebbero solo ringraziare chi lavora per la sanità pubblica e accreditata, e per la Croce Rossa. Oggi siamo stati alla Vela a portare solidarietà ai lavoratori del Ptv. Il nuovo direttore generale Giuseppe Quintavalle ha rafforzato la presenza di vigilantes sul centro vaccinale ed il drive in per preservare i lavoratori e rendere l’hub del Ptv una eccellenza regionale per la lotta al Covid-19".(Com)