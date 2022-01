Turismo: assessore Lavoro Roma, rischio occupazionale, chiediamo tavolo col governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma per il turismo il rischio occupazionale è allarmante: il Campidoglio chiede un tavolo con il governo. "Roma non si può permettere 8000 licenziamenti. Questi i numeri cui la Capitale rischia di andare incontro, secondo le stime dall'ente bilaterale Turismo per i prossimi mesi, a fronte della pesante crisi in atto. Nella capitale il settore turistico è in piena emergenza. Alcuni tra i più grandi alberghi hanno aperto procedure di licenziamento collettivo e decine di altri di medie e piccole dimensioni si stanno già muovendo nella stessa direzione: il rischio di licenziamenti collettivi o individuali plurimi del personale si fa concreto e molto preoccupante". A dichiararlo in una nota Claudia Pratelli, assessora alla scuola, lavoro e formazione di Roma Capitale. (segue) (Com)